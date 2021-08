Eleonora Incardona continua a sorprendere i fan con foto mozzafiato, le sue vacanze non finiscono più. Che schianto

Per Eleonora Incardona il 2021 si sta rivelando un anno ricco di sorprese e soddisfazioni. L’influencer siciliana, ormai da anni a Milano, si è fatta conoscere dal web che ora non la molla più. A quanto pare è ancora alla ricerca dell’anima gemella, ma per il momento ha altro a cui pensare.

Seguita da mezzo milione di follower, la fashion blogger è molto attiva sui social dove condivide scatti mozzafiato. Ha vissuto anche un’esperienza da conduttrice e la prossima stagione si prospetta piena di progetti da realizzare.

Eleonora Incardona, la curva più bella in primo piano – FOTO

