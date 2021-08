Olimpiadi, l’Italia vince il decimo oro: un risultato senza precedenti

Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia conquista il decimo oro e il terzo della giornata: trionfo nella staffetta 4×100

Ennesimo successo ottenuto dall’Italia nel corso delle Olimpiadi di Tokyo 2020, che termineranno domenica 8 agosto. Solamente nella giornata di oggi, gli azzurri hanno conseguito tre ori nel giro di poche ore: un risultato che fa salire il numero delle medaglie italiane a 38. Dopo che Luigi Busà, stella del karate, si è guadagnato il primo gradino del podio (specialità kumite 75 kg), è arrivato il trionfo degli azzurri nella staffetta 4×100. Gli atleti Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Eseosa Fostine Desalu e Filippo Tortu hanno davvero superato le aspettative. Tutti i dettagli della gara che ha emozionato milioni di italiani.

Olimpiadi, l’Italia vince il decimo oro: trionfo nella staffetta 4×100

Gli azzurri si sono conquistati pienamente il titolo di “più veloci al mondo“. Solamente pochi minuti fa, è arrivato il decimo oro olimpico per i campioni della Nazionale, che ha fatto svettare il numero delle medaglie fino ad ora conquistate a 38. Poche ore fa, l’oro guadagnato da Luigi Busà nella specialità del karate aveva già inorgoglito il pubblico italiano, che in queste settimane ha assistito a delle performances spettacolari. Successivamente, la staffetta 4×100 disputata dagli atleti azzurri ha segnato un ulteriore record. I velocisti Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Eseosa Fostine Desalu e Filippo Tortu, che sembravano in netto svantaggio rispetto alla Gran Bretagna, hanno recuperato negli ultimi 100 metri, fino a conseguire l’ambita vittoria.

Gli occhi del pubblico erano inevitabilmente puntati su Marcell Jacobs, già vincitore dell’oro nella categoria dei 100 m piani. Durante la gara, disputata domenica scorsa, il velocista aveva addirittura stabilito un nuovo record europeo, con un tempo eccezionale di 9”80. Quest’oggi, nella staffetta, gli italiani hanno dato ulteriormente prova delle loro straordinarie capacità. Filippo Tortu, recuperando lo svantaggio sui britannici, ha tagliato il traguardo per primo ed ha regalato all’Italia il suo decimo oro.

Alle Olimpiadi di Tokyo, l’Italia è riuscita a portare a casa ben 38 medaglie (fino a questo momento). Battuti i record dei Giochi Olimpici di Los Angeles (1932) e di Roma (1960), durante i quali i titoli erano arrivati a quota 36.