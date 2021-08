Pulire marmo con ingredienti naturali: dritte e consigli utili su come fare!

Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli ingredienti da usare per pulire il marmo in modo efficace. Consigli utili su come agire!

Tra gli elementi più presenti nelle case c’è sicuramente il marmo che può essere utilizzato davvero ovunque. In estate, poi, tiene freschi e, non è un caso, vedere pavimenti, tavoli, piastrelle e ripiani realizzati in marmo.

Tuttavia, se da un lato è davvero resistente, dall’altro il marmo è davvero difficile da pulire nel migliore dei modi.

Il marmo, inoltre, a causa dei ripetuti lavaggi, può essere graffiato. Per questo, meglio utilizzare dei prodotti davvero naturali, senza l’aggiunta di additivi chimici.

Pulire il marmo: ecco come procedere

Per eliminare la polvere, ad esempio, bisogna usare un panno asciutto, mentre per lucidarlo è bene utilizzare un vecchio maglione. Se il vostro marmo, invece, presenta delle macchie di unto è bene utilizzare del bicarbonato di sodio e dell’amido di mais.

I rimedi naturali per pulire il marmo, oltre ad essere molto economici, sono anche molto semplici da reperire.

Per prima cosa dovrete procurarvi 500 ml di acqua bollente, 2 cucchiai di alcool puro, 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e qualche scaglia di sapone di Marsiglia.

A questo punto non dovrete far altro che far bollire il mezzo litro di acqua e, poi, versarlo in una ciotola versando i 2 cucchiai di alcol e di bicarbonato di sodio, mescolando abbondantemente.

Una volta trascorso circa 1 minuto a mescolare, potete aggiungere qualche scaglia di sapone di Marsiglia avendo cura di amalgamare il tutto fin quando il sapone non sarà completamente sciolto.

Terminato questo passaggio, avrete preparato il tutto e non dovrete far altro che immergere un panno asciutto nella miscela che avete ottenuto e iniziare a pulire le superfici in marmo. Dopo averle bagnate, dovrete far agire la miscela per qualche minuto e, poi, passare a risciacquare il tutto con cura.