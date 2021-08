Roberta Morise, piedi bagnati dall’acqua, costume bianco che non lascia spazio all’immaginazione: Divina – FOTO

Roberta Morise ha condiviso una foto al mare a Cirò Marina in Calabria in cui il costume le copre a malapena le sensuali curve: bellissima

La showgirl Roberta Morise incanta sempre i suoi fan con foto da capogiro, soprattutto in questo periodo estivo in cui si mostra in bikini. La bellissima conduttrice televisiva è in vacanza a Cirò Marina in Calabria (è nativa di Cariati ma è cresciuta proprio nella cittadina in provincia di Crotone) e ha solo da qualche ora postato una foto in cui è su una meravigliosa spiaggia in riva al mare mentre cammina sul bagnasciuga.

I suoi fan hanno invaso il suo scatto con tanti commenti di ogni sorta: da “Sei bellissima” a “Magnifica” arrivando a “Sei uno schianto” fino ai tanti che scrivono di aspettarla nelle varie località estive per conoscerla.

Roberta Morise, la foto da capogiro in spiaggia

