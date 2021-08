Rocio Morales scollatura mostruosa, inimitabile sia di giorno che di notte: “Rossa come la passione” – FOTO

L’attrice ed ex ballerina spagnola, Rocio Munoz Morales ha convinto tutti i fan dell’amore in seguito all’ultimo scatto su Instagram.

Meglio conosciuta da tutti come la ragione di vita del playboy e attore, Raoul Bova, la meravigliosa ex modella “tuttofare”, Rocio Munoz Morales è riuscita in un sol colpo ad entrare nel cuore di tutti.

La coppia, tra le più appariscenti e affiatate del panorama dello spettacolo ha colpito e convinto tutti gli addetti all’amore. Entrambi provengono da una relazione molto complessa, condita da punti di vista differenti e incomprensioni spesso irrisolte.

I due, oggi innamoratissimi non potevano fare a meno della scelta, di allontanarsi definitivamente dai loro rispettivi consorti. Il destino per entrambi è stato più clemente del previsto e in occasione di un incontro speciale tra le stelle del grande cinema è scoppiata, tutto ad un tratto, la passione.

Oggi, Rocio e Raoul convivono sotto lo stesso tetto, come due “piccioncini” che che si innamorano ogni giorno sempre più l’uno dell’altra

Rocio Morales vestita di rosso fa impazzire i fan: una serata magica

