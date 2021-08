Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono mostrati molto preoccupati nelle Instagram stories: “Purtroppo è successo questo”

La loro storia d’amore continua a far sognare i numerosi followers che li seguono sui social. All’inizio, in realtà, in pochi avrebbero scommesso su Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la coppia formatasi qualche mese fa all’interno della scorsa edizione del “Grande Fratello Vip“. Un amore timido e rafforzatosi nel corso di lunghe settimane, specialmente una volta che i due fidanzati hanno abbandonato la casa più spiata d’Italia. Attualmente, entrambi vivono a Milano e trascorrono molto tempo in compagnia l’uno dell’altra. Per le vacanze estive, la coppia ha deciso di raggiungere le Marche, la terra d’origine di Zenga. Solo pochi minuti fa, tuttavia, Rosalinda e Andrea hanno postato delle stories che hanno fatto preoccupare i fan: cosa è accaduto alla coppia?

Rosalinda e Zenga preoccupati nelle stories: “Purtroppo è successo questo” – FOTO

Sono ufficialmente iniziate le vacanze anche per la coppia formata da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I due neofidanzati, che si sono incontrati grazie al “Grande Fratello Vip”, sono partiti proprio oggi alla volta delle Marche, la terra in cui è nato il figlio del celebre portiere. Come svelato da Zenga tramite i social, la coppia ha intenzione di godersi lo splendido mare del litorale marchigiano, per poi spostarsi in Emilia-Romagna. Tramite le Instagram stories, tuttavia, Rosalinda e Zenga hanno già aggiornato i fan in merito ad un imprevisto davvero spiacevole.

“Eccoci, siamo partiti. Purtroppo il mio navigatore mi dà 7 ore, quello di Andrea 5 ore. Abbiamo scelto proprio il giusto timing“, ha esordito Rosalinda, che nel video si trova in autostrada assieme al fidanzato. Anche il commento dell’ex gieffino non si è fatto attendere. “Abbiamo scelto l’orario in cui proprio non parte nessuno“, ha esclamato ironicamente Zenga, che si è detto entusiasta di raggiungere le Marche.

La coppia si rilasserà per qualche giorno della terra di Andrea Zenga: ad attenderli, l’intera famiglia del personal trainer. Senza dubbio, Rosalinda e il fidanzato non mancheranno di documentare le loro vacanze da sogno.