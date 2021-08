“Stanno ricrescendo” Alessia Marcuzzi, il costume bianco non lascia dubbi – FOTO

Alessia Marcuzzi, la splendida conduttrice e imprenditrice, sotto il sole è pura meraviglia. “Stanno ricrescendo”, il commento sui social.

Avevamo lasciato così Alessia Marcuzzi, la conduttrice molto popolare e amata dal pubblico. I suoi scatti poi, sono capaci di far emozionare il web. Proprio negli ultimi giorni – durante il periodo di vacanza – veniva immortalata con tanto di orologio Bulgari ed un primo piano semplice e meraviglioso. Senza trucco e con gli occhi chiusi mentre il fotografo riesce a catturare il momento intenso.

I fans gradirono molto quella foto ma non suscitò la stessa curiosità dell’ultimo post: pubblicato solo un’ora fa, ha scatenato la curiosità del web ed in particolare una domanda su una bollente zona del corpo.

Alessia Marcuzzi, la FOTO in costume che non lascia dubbi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Abituata a vederla senza trucco e versione mare, anche stavolta la Marcuzzi non disattende le aspettative dei fans. In spiaggia a prendere il sole, lo sguardo appare dolce mentre si concede un selfie per i followers, anche se gli occhi sono protetti da apposite lenti blu che non ne occultano lo sguardo.

I capelli biondi sono bagnati – reduce da un tuffo in acqua – ed un costume bianco. Si vede solo la porzione superiore, una fascia che ha dato molto da discutere sul web, in tanti infatti a subire l’effetto vedo e non vedo della mise. I fans sono rimasti molto colpiti da un particolare, ovvero il lato A della Marcuzzi.

E’ notorio come la stessa si sia sottoposta anni fa ad un intervento per la riduzione del seno. Tuttavia, tra i numerosi utenti qualcuno vedrebbe un’ulteriore “abbondanza” tanto da scrivere “Stanno ricrescendo”. Un commento che suscita il sorriso ma che non ha avuto alcun seguito, tutti sono dediti a riempirla di complimenti – più immediati – e ad omaggiarla di emoji.

Bella, bellissima, bambolina, stupenda…sono solo alcuni degli “appellativi” dati alla Marcuzzi che tra momenti sotto il sole e serate in compagnia ricarica le pile dopo l’anno impegnativo in televisione.