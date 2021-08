“Straordinari” Mara Venier e il VIDEO strappalacrime, la reazione dei fan

Mara Venier commuove il web con un post diventato virale, non riesce a fare a meno di loro. Ecco di chi stiamo parlando

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Ha esordito da attrice per poi passare al ruolo di presentatrice. E’ arrivata sul piccolo schermo alle prese di programmi alla fine degli anni ottanta e da lì non si è più fermata.

Unica, intraprendente, vicina al pubblico e molto empatica. Mara è la zia di tutti gli italiani che non perdono occasione di seguirla e supportarla. Nonostante l’età, è molto attiva anche sui social dove condivide momenti e scatti della sua giornata.

Mara Venier, il VIDEO con i suoi grandi amori è commovente

Seguita da più di due milioni di follower, Mara Venier aggiorna costantemente i suoi fan sulla sua vita, parlando sia di eventi belli che brutti. Ha raccontato al web la disavventura dal dentista, il percorso di dieta e in questi giorni ha pubblicato video e foto della sua vacanza.

Un filmato in particolare è rimasto impresso ai seguaci che non hanno potuto fare a meno di lasciare un commento o un like sotto al post. Ci sono Nicola e il nipotino che passeggiano mano nella mano nei pressi di Viareggio.

“Quanto vi amo” scrive la conduttrice sotto al video. Immediatamente il marito ha commentato con una frase stupenda: “E noi quanto amiamo te”. Poi ancora qualcun altro ha affermato: “Che nonni straordinari che siete” e altri hanno aggiunto: “I nonni il tesoro più prezioso per i nostri figli”.

Ancora una volta Mara Venier ha centrato il punto, sa sempre come farsi apprezzare dal pubblico che non vede l’ora di rivederla in televisione alla guida di “Domenica In”. Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione dove non mancheranno novità strepitose. La conduttrice e i fan non sono più nella pelle, tra poco si torna in pista.