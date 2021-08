“Che bella famiglia”, Valentina Vignali e la FOTO clamorosa in tre: “Mamma e papà”

Valentina Vignali pubblica una foto clamorosa che fa sognare gli utenti: la modella e il fidanzato Lorenzo Orlandi non sono affatto soli…

La felicità di Valentina Vignali sembra ormai incontenibile, come gli scatti del suo profilo Instagram non mancano di dimostrare. La testimonial di “Victoria’s Secret”, dopo una relazione tormentata con il collega Stefano Laudoni, ha ritrovato la serenità accanto al nuovo fidanzato Lorenzo Orlandi. Il fotografo, poco avvezzo a mostrarsi sui social, è al fianco dell’influencer ormai da qualche anno, ed il loro rapporto sembra procedere a gonfie vele. Di recente, la modella e il compagno hanno deciso di allargare la loro famiglia, pubblicando uno scatto inaspettato su Instagram. Nelle ultime ore, i commenti sotto al post si stanno moltiplicando.

“Che bella famiglia”, Valentina Vignali e la FOTO clamorosa in tre

La carriera di Valentina Vignali è decisamente decollata negli ultimi mesi, specie da quando la celebre cestista è divenuta il volto italiano di “Victoria’s Secret”. Amante della pallacanestro e dello sport, la modella ha tuttavia scelto di gettarsi a capofitto in questa esperienza nel mondo dei social, fino a rivelarsi una delle web star più seguite. I suoi 2,3 milioni di seguaci scorrono quotidianamente il suo profilo Instagram per ammirare i suoi scatti da urlo. Di recente, la Vignali è anche divenuta imprenditrice, avendo fondato una linea di bikini che ha ottenuto un riscontro immediato e senza paragoni.

A sostenerla in ogni suo progetto, l’inseparabile compagno Lorenzo Orlandi, che non le fa mai mancare il proprio appoggio. Nell’ultimo post condiviso dalla cestista, tuttavia, assieme alla coppia c’è qualcuno di davvero speciale: il meraviglioso cane della modella. “Piccola polpetta felice in mezzo a mamma e papà“, ha scritto Valentina tramite la didascalia. Nella foto, sia lei che Orlandi scoccano un dolcissimo bacio al cane, che si bea della loro presenza.

Immediatamente, lo scatto ha guadagnato moltissimi likes e complimenti da parte dei fan. Queste, nello specifico, le parole di alcuni utenti: “Che bella famiglia“, “Vi amo, adottatemi“.