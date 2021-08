Veronica Peparini in vacanza con i bambini e Andreas – FOTO

La Peparini si trova attualmente in vacanza con i suoi due figli e il compagno Andreas, sono bellissimi tutti insieme

Veronica Peparini ha condiviso una serie di foto che la ritraggono in vacanza ad Euro Park insieme ai figli e al compagno Andreas. Nella didascalia la ballerina e coreografa scrive:”Germania..Euro Park..qualche foto ora di nuovo in viaggio altra meta! Buone vacanze a tutti. Presto si torna a lavoro godiamoci questi piccoli momenti“. La Peparini ha immortalato il figlio maschio e la femmina mentre aspettano il turno di salire su una giostra. C’è anche Andreas che sorride in attesa anche lui.

LEGGI ANCHE>>>Antonella Palmisano, oro Olimpico nella marcia 20 km. Un trionfo

Veronica Peparini e Andreas Muller coppia solida più che mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Elena D’Amario bellissima e sensuale su instagram, che schianto – FOTO

Quella che sembrava essere solamente una storia di passaggio sta diventando sempre più concreta e solida. Parliamo della storia d’amore tra Veronica Peparini e il ballerino ex allievo Andreas Muller. I due si sono conosciuti nel corso di un’edizione del programma televisivo di Maria De Filippi, Amici. Lui era un concorrente per la danza e lei la sua insegnante. A forza di allenarsi ore insieme tra i due è scattata la scintilla e si sono innamorati. Lei 50 anni e lui appena 24. La differenza di età c’è e si vede ma a loro non è mai importato. Ormai è dal 2017 che la loro storia va avanti e oggi sembrano più uniti che mai. Convivono in armonia e durante il lockdown hanno anche ballato insieme su Tik Tok per la gioia dei loro fans.

Lui ha un bel rapporto anche con i figli di lei. I due hanno anche ballato diverse volte insieme ad Amici e bisogna dire che hanno una grande alchimia sia nella vita privata che in quella professionale. La Peparini a giugno ha anche scritto una dedica dolcissima al suo amore:”Questa è forse una delle prime foto nostre insieme..mi è sempre piaciuta tanto anche se te non ti piaci, mi da il senso di tutto quello che siamo e che abbiamo vissuto fino a qui. Mi tieni stretta forte a te con un sorriso enorme che ti fa brillare quegli occhi vispi che hai..noi ci siamo conosciuti in momenti e età diverse di vita e anche se lo speravo non avevo il coraggio di sperarlo fino in fondo di essere insieme..ma nonostante ciò mi hai travolto, coinvolto, amato!

E ho superato con te tanti ostacoli! Oggi è il tuo giorno stai crescendo ma sei già un uomo per me! E bambino anche nel modo giusto che sia..anzi non perderlo mai quel bambino! Il mio augurio è che tu possa realizzare tutti i sogni i tuoi obiettivi so quanto ci tieni e quanto puoi farcela!! Io sono al tuo fianco e ti sostengo! Buon compleanno amore mio”.