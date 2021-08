Alena Seredova e quello scatto che non passa inosservato. Pioggia di like per il suo bellissimo decolleté e non solo

Potremmo definirla un’italiana acquisita, una bellissima che è arrivata da giovane nel nostro Paese, se ne è innamorata e non è andata più via. Due famiglie, due vite, il tempo che passa e quella bellezza così autentica che non si esaurisce.

Parliamo di Alena Seredova, l’ex del mitico Gigi Buffon che nonostante i suoi 43 anni, tre parti, l’ultimo solo un anno fa, continua a vantare un fisico da paura concedendo, qua e la ai suoi follower, un magnifico spettacolo.

Alena è tornata in splendida forma e con grande vitalità, in questi giorni, sta mostrando i risultati della sua remise en forme, prima a bordo piscina da vera bomba seducente, oggi mamma tenera e effettuosa ma senza “nascondere” le sue bellezze. Il selfie è da capogiro.

Alena Seredova non nasconde nulla: davanzale che scoppia

Nella sua ultima foto pubblicata su Instagram Alena Seredova ci mostra un altro pezzo delle sue vacanze. Dopo Forte dei Marmi, arriva il contributo da Bagno Angelo. La foto tenerissima con la sua piccola in braccio, Vivienne Charlotte che ha compiuto un anno lo scorso maggio. È lei che ha ridato la luce e la gioia ad Alena, frutto dell’amore con Alessandro Nasi.

L’ex modella stringe a sé la sua piccolina che dorme tra le sue braccia e si scatta un bel selfie condividendolo con il suo popolo di Instagram, 581 mila follower. Occhiali scuri, capelli legati, senza trucco, collanina in coordinato agli orecchini ed un costume così sottile che sembra inesistete.

L’inquadratura dall’alto regala a tutti i fan uno spettacolo meraviglioso. Impossibile non puntare gli occhi proprio lì, su quel decolleté di Alena: imperioso e vigoroso. La scollatura è eccessiva e la sua parte più bella viene fuori da sé.

Per lei tanti complimenti da parte dei suoi follower, alcuni dei quali sottolineano la dolcezza dello scatto e mostrando gioia per questo momento intimo condiviso. Altri, invece, non possono far a meno di commentare l’inquadratura del tutto sexy.