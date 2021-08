La conduttrice dalla sua villa in Toscana ha svelato un aspetto della sua vita privata che la rende molto felice, un nuovo amore per lei.

Barbara D’Urso dopo l’addio a due dei suoi programmi di punta, “Domenica live” e “Live non è la D’Urso” fatti fuori dai palinsesti Mediaset, si è ritirata nella sua mega villa a Capalbio nella Maremma Toscana.

Si tratta di un’oasi verde dove la conduttrice si trasferisce ogni estate per restare in tranquillità e godersi il paesaggio ed il mare incontaminato a pochi passi da casa.

Attivissima sui social anche durante le vacanze, Barbarella ieri ha mostrato uno scatto assieme ad un nuovo amore anche se le critiche dei fan non sono mancate.

Barbara D’Urso “In love with you”, che amore!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La conduttrice ieri ha deciso di mostrarsi abbracciata con un amico speciale, ovvero il suo cagnolone Berta. “In love with you 🐶 Berta❤️ #doglover #colcuore❤️” ha scritto nella didascalia che accompagna i due scatti.

Sono in piscina e lei la stringe forte al petto, Barbara sorride compiaciuta e divertita dalla calda presenza del Labrador. Struccata e con i capelli bagnati la showgirl è un incanto, pelle liscia e pochissime rughe che la fanno apparire ancora una giovane donna. “Sei più bella senza trucco😘😘” scrive qualcuno con ammirazione sincera. Non sono però tutti dello stesso avviso.

La sua community ancora una volta infatti si è scagliata contro di lei e gli insulti non sono mancati, sotto attacco ancora la questione delle foto ritoccate.

“Da quando ti è venuto questo amore per i animali”, “Che animale è quello a fianco al cane? 🤔”, “Troppo liscia e perfetta la pelle mi sembra strano a me sembra una foto modificata poi non so…cmq belle foto 😘”. Risponderà Barbara oppure anche stavolta eviterà lo scontro aperto?