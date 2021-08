“Beautiful”, anticipazioni puntata 7 agosto: Brooke lascia Los Angeles?

Beautiful, anticipazioni 7 agosto: Brooke lascia Los Angeles. Donna cerca di farle notare che sta facendo un grosso errore.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Brooke determinata a riconquistare Ridge. La Logan pensa che ci sia ancora una possibilità per loro due, ma si sente anche terribilmente stanca e sotto pressione. Ridge è scappato con Shauna a Las Vegas e ha vissuto con lei dei giorni molto intensi. Adesso la Logan teme che tra i due sia scattato qualcosa e che il Forrester finirà per cedere alle lusinghe della Fulton. Nel frattempo Shauna è tornata in città. La donna sostiene di voler tenere sotto controllo Flo dopo gli spiacevoli eventi degli ultimi giorni, ma la ragazza sa che c’è di più. Sua madre è ancora innamorata di Ridge e non cederà tanto facilmente.

Beautiful, anticipazioni 7 agosto: Ridge giura di amare Brooke

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke deciderà di lasciare Los Angeles. La Logan sente troppa pressione su di sé, perciò decide di trascorrere alcuni giorni da Bridget. Prima della sua partenza, Ridge le giura che la ama ancora e che riusciranno a superare anche questo momento di difficoltà. Quello che non le dice, tuttavia, è che certe volte pensa ancora a Shauna e alla loro fuga a Las Vegas.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Donna cercherà di fermare Brooke. Secondo la Logan, non è affatto prudente lasciare la città adesso che Shauna è tornata. La Fulton potrebbe attirare nuovamente Ridge nella sua trappola.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, sabato 7 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non sono previste pause estive.