Bianca Guaccero bellissima su instagram con il rossetto rosso – FOTO

La bella conduttrice Bianca Guaccero ha condiviso una foto su instagram dove appare bellissima con minigonna e rossetto rosso

Bianca Guaccero è bellissima su instagram nel suo ultimo scatto che la ritrae con indosso una minigonna e una camicetta di lino bianco. Il suo sguardo guarda nel vuoto sorpreso e anche lei accorgendosene, nella didascalia scrive:“Forse un UFO? buon giorno a tutti”. Anche nelle stories si mostra con un sorriso immenso e saltellando. In un altro scatto in bikini e con una doccetta in mano che usa come microfono, la conduttrice scrive:“si può scegliere come vivere… a me piace farlo a colori”.

Bianca Guaccero a settembre sarò in televisione con una serie tv

La bella conduttrice di Detto Fatto da settembre sarà in una serie televisiva creata Cinzia TH Torrini che in passato ha diretto anche Elisa di Rivombrosa. La storia questa volta riguarda un medico chirurgo di nome Diego Mancini e sua moglie Elena. I due si troveranno a fronteggiare la malattia del figlio. Dopo tanto tempo dunque la Guaccero torna a recitare in una serie drammatica. I fan sono molto contenti di rivederla in questi panni. Come conduttrice è bravissima ma recitare è un altra cosa, tira fuori davvero il talento di un artista. E lei ne ha da vendere. Ad oggi la Guaccero è una showgirl completa, canta, balla e recita alla perfezione. La stessa Raffaella Carrà si era complimentata con lei per i suoi talenti tempo fa.

La conduttrice ha condiviso il video in cui la Carrà le dice queste cose in onore della sua morte avvenuta qualche settimana fa. Per la Guaccero era un esempio come donna e showgirl. Tanto che quando ha udito la sua voce si era commossa. D’altronde quando un emblema dello spettacolo si complimenta con te perché sei talentuosa, certo fa un effetto particolare. La serie tv la Guaccero l’ha girata mesi fa e si era detta felicissima della sua interpretazione e dell’opportunità. In occasione dell’ultima scena della serie aveva scritto qualche riga. “Volevo ringraziare tutta la troupe formata da grandi professionisti che negli anni ritrovo come se fossimo una grande famiglia di viaggiatori.

Grazie alla produzione capitanata da Barbara Shiluca per avermi aiutata a portare avanti questo progetto bellissimo. Un grazie particolare lo coglio fare alla prima regista donna con cui io abbia lavorato Cinzia Torrini. Ci si capiva con lo sguardo e la ringrazio per aver toccato la mia anima con profondità e discrezione, riuscendo a farmi tirare fuori le emozioni con estrema facilità”.