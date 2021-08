Calciomercato Juventus, continua a tenere banco la vicenda legata al futuro di Cristiano Ronaldo: nuova pista per il portoghese.

Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo: con meno settimane a disposizione per le operazioni, i club cominciano ad attivarsi maggiormente. Il nostro campionato, però, rischia di livellarsi verso il basso. Il Milan ha perso il suo giocatore più forte (Donnarumma ha deciso di svincolarsi), l’Inter ha vinto lo scudetto ma ha dovuto dire addio ad Hakimi (fondamentale nel cammino vincente dei nerazzurri) e sta trattando la cessione di Lukaku con il Chelsea.

Occhio anche alla Juventus: i bianconeri potrebbero salutare Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha il contratto con scadenza giugno 2022: salutarsi con un anno d’anticipo vorrebbe dire un mancato versamento dei 50 milioni lordi di ingaggio che CR7 percepisce. Le squadre interessate all’ex Real Madrid non sono molte: la pandemia di coronavirus ha influenzato anche il mondo del calcio e i soldi scarseggiano. Secondo gli ultimi rumors, c’è una nuova pista per Cristiano.

Calciomercato Juventus, pista a sorpresa per Cristiano Ronaldo

Proprio come il suo storico nemico Lionel Messi, anche Cristiano Ronaldo potrebbe cambiare squadra in questa sessione di calciomercato. Secondo alcune fonti, CR7 vorrebbe andare via da Torino. Il 36enne è a caccia dell’ultimo contratto oneroso della sua carriera: riuscire nell’impresa, tuttavia, non è semplice. Il Covid ha sicuramente complicato i piani del classe 1985: nessuna squadra riesce ad investire somme troppo grosse di denaro (tranne qualche eccezione).

Stando ad alcune indiscrezioni, l’Inter Miami sogna di portare in Florida il talento del portoghese. Il club americano ha già avuto alcuni contatti con il potente procuratore Jorge Mendes. Cristiano difficilmente lascerà l’Europa in questo calciomercato: la Major League Soccer può ancora attendere.

Il talento dell’Everton James Rodriguez ha invece le idee diverse. Il 30enne sui suoi canali social ha confermato il suo sogno di vedere Messi e Ronaldo giocare insieme, magari proprio nella Juventus. Questo sogno è comunque irrealizzabile: a meno di scossoni, la Pulga firmerà con il Paris Saint Germain.