Costanza Caracciolo solleva la maglietta: una splendida visione – VIDEO

Costanza Caracciolo, la splendida ex velina, nel suo ultimo video lancia un messaggio di bellezza. Solleva la maglietta ed è pura poesia.

Bella come poche Costanza Caracciolo, l’ex velina – oggi mamma di due splendidi bambini nati dall’amore con Christian Vieri – è molto seguita sui social dove svolge sovente attività di influencer. Il sui viso confortante, la sua bellezza genuina la rendono molto ambita dai brand di moda.

Molto attiva anche sul social TikTok, la bella siciliana non perde occasione per postare video divertenti ma che al contempo contengono un messaggio come quello pubblicato di recente anche se – prevedibile – tutti sono ammaliati dalla sua bellezza e freschezza.

Costanza Caracciolo parla di bellezza e solleva la maglietta

