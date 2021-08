La Divina è inarrestabile, pronta a tutto. I fan non stanno più nella pelle

La Divina Federica Pellegrini regala ancora emozioni. Dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 i riflettori sono sulla sua vita privata.

In questi anni abbiamo visto crescere e trionfare nel nuoto Federica Pellegrini, con il tempo è stata soprannominata la Divina, per le imprese eroiche che ha portato a casa nel corso del tempo.

Ha disputato gare in tutto il mondo, la perfezione del suo stile è stata invidiata da mezzo mondo e alla soglia dei suoi 33 anni ha salutato le gare agonistiche. Dopo l’impresa sportiva che l’ha vista gareggiare a Tokyo 2020, le lacrime di emozione di Federica sono ancora impresse davanti ai nostri occhi.

Ha chiuso settima la sua quinta Olimpiade, tra lacrime, ringraziamenti e nessun rimpianto. La Divina ha dato sempre tutta se stessa e l’Italia per questo la ringrazia. Mai prima d’ora una donna nel nuoto ha raggiunto i suoi livelli e l’orgoglio per questa donna è davvero tanto.

Ma finita la carriera sportiva a livello agonistico, Federica cosa farà?

Fiori d’arancio in vista per la Divina?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Giunta (@matteogiunta)

Nel giorno della sua carriera sportiva a livello agonistico Matteo Giunta (allenatore e fidanzato della Divina) ha scritto parole dolci e d’amore per la sua Federica. “Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile , mi hai fatto provare emozioni indimenticabili”, esordisce così su Instagram Matteo, i fan si sono emozionati a loro volta per questa dichiarazione piena di sentimento ed orgoglio.

“Matteo è stato un grandissimo allenatore ed un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro” ha dichiarato la Divina dopo aver dato le dimissioni a Tokyo 2020; “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa… La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati bravi molto in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo”.

Federica ha un desiderio da realizzare, vuole diventare madre ma prima probabilmente sarà vestita di bianco e dirà si lo voglio. L’amore e la passione tra i due è palpabile, si muovono insieme ed agiscono insieme.

I fan non vedono l’ora di gioire con loro.