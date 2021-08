Federica Panicucci, “Che schianto!”. Sensualità senza limiti FOTO

La conduttrice toscana ha pubblicato un post che lascia i fan senza parole. Un fisico da urlo che cattura l’attenzione di tutti.

Federica Panicucci è una delle presentatrici più amate dagli italiani. Da anni sulla cresta dell’onda è una delle protagoniste assolute della stagione televisiva in autunno-inverno di Canale 5, dove tra cronaca e intrattenimento fa compagnia agli italiani tutte le mattine.

In questo periodo è in vacanza in Sicilia insieme al suo compagno e alla sua famiglia e sfoggia su Instagram un fisico da urlo e un’abbronzatura invidiabile.

Con una posa perfetta ammalia il web e nell’ora del tramonto si lascia immortalare davanti a una palma.

Federica Panicucci, una vera dea della bellezza

La presentatrice di Cecina è un vero fiume in piena di bellezza e sensualità.

Con una posa da vera dea infiamma il web. Si trova in Sicilia e lo scatto la ritrae davanti a una palma. Indossa un costume nero e beige che mette in risalto le sue forme perfette.

In questi giorni proprio su Instagram è scoppiata una polemica per un commento da parte di un utente che criticava l’aspetto fisico del suo compagno, l’imprenditore Marco Bacini.

“E’ proprio brutto, saranno i soldi che glielo fanno vedere bello”, questo il commento incriminato che ha scaturito la reazione della Panicucci.

La risposta non si è fatta attendere: “Cara Anna, sicuramente il tuo fidanzato sarà più bello del mio… Allora ti do un suggerimento: passa più tempo con lui anziché sulla mia pagina Instagram! Un bacione e buona estate”.