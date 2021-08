Il cantante emiliano ha pubblicato un post dove si mostra sorridente in compagnia della sua Anna. Dove si troveranno?

Gianni Morandi è sempre più attivo su Instagram. Ama condividere contenuti con i suoi numerosissimi seguaci dove racconta attimi di vita quotidiana.

Purtroppo di recente è stata vittima di un incidente casalingo che l’ha tenuto diversi giorni in ospedale. La mano ancora non ha ripreso le sue facoltà al 100% ma Gianni no ha mai perso il sorriso.

Il cantante è caduto su delle sterpaglie a cui aveva dato fuoco mentre era su di una scala intento a tagliare i rami secchi dall’albero della sua casa in campagna.

Purtroppo la caduta è stata brutta poiché non è riuscito a rialzarsi senza mettere le mani sul fuoco che gli hanno procurato un’ustione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Fai la differenza”, Martina Stella la vestaglia trasparente non trascura un dettaglio: autentica – FOTO

Gianni Morandi sorride insieme alla sua Anna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

In questi giorni il cantante sta andando in vacanza insieme a sua moglie Anna Dan. La coppia è sposata dal 2004 e appaiono inseparabili e affiatatissimi in ogni occasione pubblica e privata.

In questo scatto Morandi si trova, probabilmente in autogrill, con sua moglie. Una tappa prima di raggiungere il mare e le vacanze.

Si è mostrato allegro e sorridente. Il suo stato d’animo preferito. In una recente intervista a ”Tv sorrisi e canzoni”, infatti, aveva affermato:

«Nel mio lavoro io voglio presentare solo una faccia sorridente, non voglio essere un ‘musone’. Anche se qualcosa va male, non mi concentro mai su questo, non mi piace. È stato così fin dagli esordi della carriera, quando ero il ragazzino di Monghidoro che aveva in tasca solo la quinta elementare. È stata una strategia di difesa, per farmi accettare dagli altri».

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Anna Tatangelo, camicetta sbottonata e jeans stretti con lato b mostruoso. E’ pazzesca – FOTO

Ovviamente il post in questione ha ricevuto migliaia di like e commenti di apprezzamento per il cantante che ha fatto la storia della musica italiana.