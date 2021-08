Gigi D’Alessio, ancora uno sgarro ad Anna Tatangelo: la reazione della cantante

Anna Tatangelo sarebbe andata su tutte le furie quando ha saputo che il suo ex compagno Gigi D’Alessio aspetta un bambino da un’altra donna ma non è tutto…

Come ormai i più informati sanno già Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno una nuova vita con due partner diversi. La cantante di Sora è stata immortalata infatti con Livio Cori, il rapper partenopeo di qualche anno più giovane di lei. Mentre il cantautore 54enne napoletano è stato fotografato al mare con la sua nuova compagna Denise Esposito di 26 anni.

Quest’ultima, a quanto si vede dalle foto, sarebbe incinta e quindi per Gigi sarebbe il quinto figlio dopo quelli avuti dalla prima moglie e Andrea, frutto dell’ormai passato amore con l’interprete di “Sangria“.

La novità di Gigi D’Alessio che fa infuriare Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio starebbe quindi aspettando un altro figlio ma ha deciso di farlo nascere nella sua città natia ovvero a Napoli visto che avrebbe lasciato la villa di Roma e starebbe per trasferirsi nel capoluogo campano. Questo avrebbe mandato su tutte le furie la Tatangelo che ha sempre vissuto nella casa della capitale con il suo ex compagno ma non le sarebbe mai piaciuta.

Per Denise Esposito il cantautore avrebbe cambiato dimora mentre per lei no. Uno sgarro davvero grande per Anna, che sarebbe anche stata l’ultima a sapere della relazione di Gigi e del bebè in arrivo.

La nuova fiamma di D’Alessio come detto ha 26 anni e studia alla Facoltà di Giurisprudenza della città alle pendici del Vesuvio e forse è questo il motivo di vivere proprio in questo luogo. È lontana dal mondo dello spettacolo e sogna di diventare un’ avvocatessa.

I due si sono conosciuti durante uno spettacolo nel 2020 a Capri e lei è sempre stata una grande fan di quello che ora è il suo attuale compagno. Davvero un sogno quindi per Denise Esposito quello di avere una relazione seria con il suo beniamino e inoltre sarà contentissima di avere un figlio proprio da lui.