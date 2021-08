Vi ricordate Spencer Porter di Glee? Marshall Williams oggi ha 32 anni ed è seguito da tantissimi followers su Instagram

Sono trascorsi cinque anni dalla fine di Glee, che si è concluso dopo sei stagioni intense che hanno appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo. La serie seguiva le vicissitudini di un gruppo di ragazzi che andavano a scuola e facevano parte di un gruppo artistico, più precisamente il Glee Club, dove ballavano, cantavano e si allenavano per delle competizioni provinciali, regionali o nazionali. Lì vennero affrontate tantissime tematiche che hanno aiutato gli adolescenti nelle battaglie più difficili della loro crescita, e tra le tante anche la lotta contro l’omofobia e il bullismo che ne comporta. E qui entra in scena un nuovo personaggio nella stagione successiva.

Vi ricordate Spencer di Glee? Oggi ha 32 anni

Tra i personaggi della serie, c’era Spencer Porter che è entrato a far parte del cast solamente nella sesta stagione quando i protagonisti diventano professori nella scuola che hanno frequentato da ragazzi. Era il capitano della squadra, e segnava una vera e propria evoluzione rispetto agli anni precedenti dove Kurt Hummel era stato preso di mira per la sua sessualità: lui era popolare, ben voluto da tutti nonostante fosse gay. Il Glee Club segna una svolta nel suo percorso scolastico e di vita: infatti, cinico com’è, Spencer entra a far parte di questo gruppo e qui conosce un ragazzo di cui si innamora perdutamente e fa di tutto per riuscire a conquistarlo. Spencer cambia dal giorno alla notte e diventa uno dei personaggi più amati dell’ultima stagione della serie.

Marshall Williams, l’attore che interpretava Spencer, oggi ha 32 anni ed è molto seguito sui social dagli ex fans della serie ma non solo. Infatti la sua carriera da attore non si è più fermata.