Katia Pedrotti fisico mozzafiato su instagram, il bikini è minuscolo – FOTO

La bella Katia Pedrotti ha condiviso una foto su instagram dove indossa un bikini azzurro e sfoggia un corpo perfetto

Katia Pedrotti su instagram sfoggia un fisico mozzafiato con indosso uno bikini azzurro scosciato. Spettacolare. I commenti degli utenti non tardano ad arrivare:”In formissima come sempre! Gnocomom in ogni dove”, “Ma che ne sai Michelangelo da quale museo sei scappata”. La Pedrotti è molto amata sui social, ha infatti 497 mila followers sul suo profilo instagram.

Katia Pedrotti in viaggio con il marito e i figli

La Pedrotti è in viaggio verso qualche bella destinazione con il marito e i figli. Intanto coglie l’occasione per augurare il compleanno a Fitvia che fa 7 anni da quando è nato il marchio. La Pedrotti mostra molti prodotti che le sono arrivati tra tisane e accessori per berle in comodità quando si viaggia o ci si allena. Promuove poi anche l’allenamento fisico attraverso un app in particolare. Alla Pedrotti piace tenersi in forma sia internamente che all’esterno con esercizi a corpo libero. Tuttavia si concede anche qualche giorno di ferie insieme alla famiglia, vanno a Gubbio in bici e visitano le Grotte di Frasassi. Hanno visitato anche Spoleto in Umbria. Con la sua famiglia ha deciso di scorprie i borghi più belli d’Italia questa estate.

La Pedrotti parla anche dell’accettazione personale e scrive un paragrafo al riguardo:”Se ti dicessero cosa vorresti cambiare di te sapresti dare una risposta secca? Non intendo solo fisicamente..E a cosa non rinunceresti mai! Io onestamente nel mio involucro ci sto da dio forse 5 cm di gambe e non rinuncerei mai alla mia indipendenza”. Certo come fa notare la Pedrotti, l’indipendenza è importante e contribuisce a rendere una donna o un uomo liberi e felici. L’influencer pensa sempre al proprio benessere e a quello della sua famiglia. Lo spiega anche sotto ad un post:“L’importanza del mio benessere e quello della mia famiglia è sempre al primo posto”.

Ci tiene anche molto a casa sua, alle sue origini e infatti ha condiviso a luglio una foto che la ritrae con i suoi figli nel luogo dove è cresciuta e per l’occasione ha scritto qualche riga:”Lo diceva anche Dorothy, non c’è posto più bello di casa mia! Dopo un anno finalmente ho riabbracciato la mia mamma, il mio papi, mia sorella e mio fratello”.