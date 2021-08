Ludovica Pagani sgancia una foto ad alto tasso erotico. A bordo piscina, in costume, provoca un vero terremoto. Pioggia di like

Giornalista e nota influencer, super bionda e bellezza italiana al 100%. Parliamo di Diletta Leotta? Nient’affatto, ma di colei che molti considerano la sua “rivale” perché tra bravura e sensualità si sta imponendo sempre di più tra tv, radio e social.

Parliamo di Ludovica Pagani, ex inviata di “Quelli che il calcio” e influencer da 2,7 milioni di follower, oltre che speaker di Radio 105 che con il suo format, “Casa Pagani” è arrivata anche su YouTube ospitando voci autorevoli del calcio e seguitissimi come Bobo Vieri.

In tv, dietro il microfono della radio e soprattutto sui social, oltre la sua professionalità Ludovica si è dimostrata una vera bomba sexy. Oggi il suo contributo in costume ha mandato in escandescenza i suoi follower. Le temperature di Instagram sono infuocate.

Ludovica Pagani: apoteosi di sensualità in bikini

