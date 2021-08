“Niente da dire” Barbara D’Urso di spalle mostra il lato più piccante – FOTO

Barbara D’Urso, la splendida regina di Mediaset, ancora una volta cattura l’attenzione del web mostrando il suo lato più piccante.

Continua la carrellata di foto che vedono come protagonista lei, la splendida Barbara D’Urso…la conduttrice dal fisico impeccabile infatti non perde occasione per lasciarsi immortalare durante i suoi momenti di relax. Sia che si tratti di costume intero che di bikini, il risultato è sempre top. Barbarella infatti ama seguire le mode o di lanciare proprio delle sue.

Ogni foto, come questa che risale a pochi giorni fa, la vedono col viso senza trucco, costumi dalle fantasie più accattivanti ed il sorriso che la stessa non perde mai, anche nei momenti più difficili. Tripudio di cuori, apprezzamenti ma anche tante critiche.

Barbara D’Urso a bordo piscina: il lato piccante dove batte il sole

