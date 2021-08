La modella Paola Turani ha appena pubblicato uno scatto sui social network molto affascinante. Tanto di cappello alla futura mamma.

Tra le influencer più seguite di questa estate oltre alle vip più blasonate spicca come una “mosca bianca” del reparto, Paola Turani. La modella bergamasca è entrata definitivamente nel cuore degli appassionati con scatti davvero travolgenti, tipici di una “veterana” del mestiere.

Il trend alla moda e all’utilizzo del make-up sono soltanto alcuni punti cruciali del suo definitivo rilancio sulle più prestigiose passerelle nazionali. Paola è diventata popolare anche su Instagram, dove attualmente vanta la “bellezza” di 1,8 milioni di followers.

Un bottino niente male per una vip ancora poco conosciuta come lei, nel panorama dei social. Ci sarà certamente tempo per convincere ancora del tutto gli addetti, ma nel frattempo la vip lombarda ci delizia il cuore e gli occhi attraverso scatti che la ritraggono nella nuova veste di donna in gravidanza

Paola Turani, posa compromettente in acqua: il costume è un dettaglio

