Rudy Zerbi fa gli auguri a Gerry Scotti che risponde con ironia – FOTO

Rudy Zerbi ha condiviso una foto con Gerry Scotti e Maria De Filippi in occasione del compleanno di Gerry

Zerbi fa gli auguri all’amico Gerry Scotti per il suo compleanno. Per l’occasione condivide una foto divertente che li ritrae durante una puntata di Tu si que vales, che ormai fanno da anni. Nella didascalia Zerbi scrive:”Caro Gerry anche se da sempre sono la tua seconda scelta, ti faccio tanti auguri di buon compleanno”. Si riferisce alla foto in cui appare Gerry che si scambia una cosa con la bocca insieme a Maria e non a Rudy.

Gerry Scotti risponde agli auguri di Zerbi con ironia

Agli auguri di Rudy Zerbi per il suo compleanno, Gerry Scotti risponde scrivendo:”Grazie amico mio. Ricordati che in agosto le piante le annaffi tu..”. Gerry sa sempre come far ridere e il rapporto con Zerbi ormai è diventato un teatrino davvero spassoso. A dire il vero tutto ciò che accade durante il programma di Tu si que vales è esilerante. Tra Sabrina Ferilli che viene ogni volta presa di mira dalla De Filippi che le organizza sempre degli scherzi inquietanti ma molto divertenti, e il rapporto tra Zerbi e Scotti se ne vedono sempre delle belle. Lo show sta per ritornare sullo schermo. Al momento sono in corso le riprese delle nuove puntate.

Anche Belen sarà presente nonostante abbia partorito da poche settimane. Giusto in tempo per le riprese appare in splendida forma. Tuttavia per le prime puntate è stata assente perché ha avuto un calo di pressione che l’ha portata a finire con la flebo. Dopo il parto può capitare, specialmente se ci si mette subito al lavoro senza nemmeno darsi un giorno di riposo. In quelle puntate a sostituirla a grande sorpresa, è stata la nuova preferita di Maria De Filippi. Giulia Stabile, la vincitrice della scorsa edizione di Amici. Lei è una ballerina ma non è chiaro che cosa abbia fatto durante quelle puntate in cui Belen non era disponibile.

Avrà condotto e forse anche ballato qualche pezzo, anche perché sarebbe un peccato non farla esibire. Anche durante il ritorno di Belen la piccola Giulia di appena 18 anni è tornata e le due hanno stretto amicizia. Non ci resta che aspettare settembre per vedere cosa si sarà inventata la De Filippi quest’anno.