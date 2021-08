Lady Icardi mostra uno dei lati migliori di sè su Instagram. La sua femminilità e il suo fascino sono indiscutibili. Guardate che scatto!

Wanda Nara ha fatto innamorare milioni di uomini solo alla vista dei suoi scatti incantevoli che pubblica quotidianamente su Instagram.

La moglie del talento argentino Mauro Icardi è una delle influencer più seguite e apprezzate del popolare social network.

Ma il suo lavoro non è solo questo infatti e anche procuratore di suo marito.

Oggi la coppia insieme ai suoi figli e a quelli nati dal precedente matrimonio della bella argentina con il calciatore Maxi Lopez, vivono a Parigi dopo essersi trasferiti quando Icardi ha lasciato l’Inter per approdare al PSG.

Nelle ultime ore è quasi certo l’approdo di Lionel Messi all’ombra della Torre Eiffel, infatti il fuoriclasse ex Barcellona ha lasciato la casacca blaugrana ed è pronto a trasferirsi nella capitale francese.

Questo potrebbe compromettere il futuro di Icardi.

Infatti già si parlava di una possibile cessione dell’ex nerazzurro e sicuramente l’arrivo del suo connazionale potrebbe lasciargli meno spazio .

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Lady Messi come non l’avete mai vista: il bikini è striminzito, si vede tutto FOTO

Un primo piano esemplare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Di recente Icardi aveva giurato amore al PSG dunque lui, insieme a sua moglie Wanda, potrebbe restare comunque a Parigi.

Wanda si trova bene nella capitale francese seppure l’Italia, come lei stessa dichiarato, è la sua seconda casa.

Infatti a Milano hanno trascorso diverso tempo e oggi l’influencer è seguitissima non solo in Argentina e in Italia ma anche in Francia e in Spagna.

Sono 7,9 i followers della modella e ogni scatto che pubblica è un tripudio di bellezza.

Questa sera ha mostrato tutto il tuo fascino con un primo piano che ha messo in risalto i suoi lineamenti perfetti.

Inutile dire che il web si è scatenato con migliaia di like e commenti arrivati nel giro di pochissimi minuti dalla pubblicazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Micol Olivieri la riconoscete? In spiaggia il lato A è da perdere il fiato FOTO

Quello che si può considerare un vero e proprio fenomeno mediatico.