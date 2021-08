Temptation Island, Ste e Claudia si sono sposati oggi: dopo mesi di crisi, di dubbi e di domande, tra di loro è ritornato il sereno

Temptation Island è giunto al termine la settimana scorsa, portando via con sé un mare di novità inaspettate. Tantissimi colpi di scena per uno dei programmi più seguiti dell’estate. Sono state tante le coppie che sono scoppiate, e più di uno che ha deciso di lasciare l’isola con il tentatore piuttosto che con il proprio fidanzato. Invece Ste e Claudia, la coppia che sembrava essere più crisi di tutte le altre, sono riusciti a ritrovare la sintonia e ad uscire dal programma pronti a sposarsi.

Temptation Island, Ste e Claudia si sono sposati

I due erano entrati nel programma che lei aveva tantissimi dubbi e non era più felice della loro vita abitudinaria. Questo l’aveva messa in crisi e cominciava a pensare di non volersi più sposare, motivo per cui aveva chiesto al suo fidanzato di provare a partecipare al programma per capire la natura dei loro veri sentimenti. Lì aveva esternato tutti i suoi dubbi, tra le lacrime, e lui interdetto aveva deciso di avvicinarsi alle tentatrici. Dopo una marea di dispetti, i due si sono confrontati al falò finale e hanno capito di amarsi davvero e di voler compiere questo passo così importante. Ed oggi, 7 agosto, sono convolati a nozze con grande stupore dei telespettatori del programma che non avrebbero scommesso un centesimo sul loro ritorno di fiamma.

Le prime foto del matrimonio sono già diventate virali sui social: i fans del programma augurano tantissima felicità ai due sposi.