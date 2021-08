Tokyo 2020, Federica Pellegrini è preoccupata: “Avevo molti dubbi”

Stanno per concludersi le Olimpiadi Tokyo 2020 e l’Italia ha scritto la storia portandosi a casa medaglie oro, argento e bronzo

Sta per concludersi uno degli eventi più attesi di questo anno, Tokyo 2020 è stato un turbine di emozioni per ogni Nazione, in particolare per l’Italia che ha ottenuto risultati ottimi.

Oro, argento, bronzo, nella maggior parte degli sport il nostro Paese è riuscito a portare a casa una medaglia e ciò è la prova evidente che il talento c’è.

GUARDA QUI>>>Jennifer Aniston, la posizione scomoda sui vaccini: le sue dichiarazioni spiazzano

Tokyo 2020, Federica Pellegrini verso una nuova meta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

GUARDA QUI>>>Roberta Morise, piedi bagnati dall’acqua, costume bianco che non lascia spazio all’immaginazione: Divina – FOTO

Federica Pellegrini è stata una dei protagonisti di queste Olimpiadi 2020, la regina del nuoto italiano ha scritto la storia del nostro Paese ancora una volta aggiudicandosi la quinta finale olimpionica e conquistando il settimo posto.

Ieri ha festeggiato i suoi trentatré anni insieme al suo fidanzato Marco Giunta, nonché suo allenatore, ed inoltre anche il traguardo appena raggiunto. Sarà una dei membri del del Cio in rappresentanza degli atleti.

“Mi pare il modo migliore per restare aggrappata a un ambiente che amo. Devo ringraziare Giovanni Malagò, che da presidente del Coni mi ha convinta a mettermi in gioco e soprattutto, Matteo Giunta.– ha spiegato a La Stampa – Io avevo molti dubbi perché so che è un ruolo impegnativo che non vivrò alla leggera, ma lui mi ha spinto. Ora so che aveva ragione perché sono davvero felice di questa possibilità”.

Per l’atleta l’avventura che sta per iniziare sarà una vera e propria scoperta dove dovrà mettersi alla prova ancora una volta. “Sono orgogliosa dei voti e del rispetto che i colleghi mi hanno mostrato”. Ha aggiunto.

Le Olimpiadi non di certo semplici e solo chi le ha affrontate può sapere quante difficoltà si incontrano lungo il percorso.

Ci sono momenti di crisi, in cui riaffiorano ricordi del passato che possono compromettere la gara. La Pellegrini ha voluto ribadirlo nell’intervista affermando che la mancanza di risultati dipende soprattutto da un approccio mentale sbagliato.