Truffa green pass, attenzione a chi aprite la porta di casa

Ormai è ufficiale, il green pass da ieri 6 agosto 2021, farà parte costantemente delle nostre vite. La certificazione verde servirà per fare quasi tutto per cui attenti alle truffe.

Ma dove vai se il green pass non ce l’hai? Ormai quasi da nessuna parte! Da ieri 6 agosto 2021, il certificato verde è diventato l’unico mezzo per poter vivere tra la gente. Si è discusso tantissimo su questo provvedimento ma ormai i giochi sono fatti ed è necessario per fare determinate attività.

Il green pass è l’unico lasciapassare per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.

Si ottiene con il vaccino (almeno la prima dose), un tampone antigenico o molecolare effettuato 48 ore prima dell’evento, se si è guariti dal covid-19.

Impazza la corsa al green pass, truffe in atto

Dal momento che il green pass è l’unico mezzo per poter accedere alla vita sociale, le menti più irrequiete stanno già mettendo a segno diversi colpi.

La vicenda si è svolta a Pescara e le vittime sono due anziani signori di 90 anni (come riportano i colleghi de il Giornale.it). I truffatori pensavano di fare un colpo facile, ma l’astuzia dell’anziana nonnina li ha messi in fuga.

I truffatori si sono finti medici dell’ospedale dell’Aquila, hanno bussato alla porta dei due anziani ed hanno chiesto di visionare la documentazione che attestava l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19 così da poter rilasciare il tanto agognato green pass.

La nonnina però, insospettiva dall’atteggiamento dei due, ha cercato di mandarli via ma questi opponevano resistenza. I truffatori si sono dati alla fuga solo quando alcuni vicini degli anziani si sono avvicinati per capire cosa stesse succedendo, dal momento che la 90enne sembrava scossa.

I criminali si sono dati alla fuga in sella alla loro moto facendo perdere le loro tracce.

L’anziana ha denunciato tutto ai Carabinieri del posto. Attenzione a chi aprite la porta di casa.