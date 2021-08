“Un Posto al Sole”, un grande ritorno nella soap e anche un nuovo arrivo!

Un Posto al Sole torna dopo le ferie con tante nuove sorprese: negli ultimi scatti promozionali compaiono due volti noti della soap opera napoletana

Un Posto al Sole è la soap opera più longeva della televisione italiana, va in onda oramai dal lontano 1996 e sappiamo che sarà qui a tenerci compagnia ancora per molto, ma anche questa ha bisogno di una pausa. Infatti per un paio di settimane si fermerà e ritornerà durante gli ultimi giorni di agosto. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire quali novità avrà in riserbo per noi questa nuova stagione: tra ritorni improvvisi e nuovi arrivi, non mancheranno colpi di scena.

Un Posto al Sole, torna Alice dopo tanto tempo: ma c’è anche un nuovo arrivo

Nelle foto promozionali che sono uscite che riguardano i prossimi episodi, spuntano due volti: quello di Andrea Sannino e quello di Alice Pergolesi, la figlia di Elena e Andrea che a quanto pare ritornerà a Napoli. Il cantante già l’anno scorso aveva preso parte alla soap opera, dove aveva cantato quando Vittorio aveva deciso di sorprendere Alex. Per quanto riguarda Alice, invece, sembra che tornerà per passare un po’ di tempo con la sua nonna. La ragazza però farà qualche danno a Fabrizio: pubblicherà sui social le foto promozionali del pastificio, dal set blindato. Questo creerà un danno economico non indifferente al marito di sua nonna, che andrà su tutte le furie: Marina da che parte si schiererà? Da quella di Fabrizio o da quella di sua nipote?

Non sappiamo invece il ruolo che ricoprirà il cantante Sannino, ma a giudicare dalla sua presenza nelle foto promozionali, i telespettatori cominciano a sperare di vederlo per più di qualche episodio.