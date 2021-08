La giovane influencer si trova a Mykonos con il fidanzato ma alcuni scatti del suo fondoschiena hanno mandato in tilt il web, da non crederci.

Si tratta di un momento d’oro dal punto di vista lavorativo per la figlia di Michelle ed Eros, ma anche in amore va tutto a gonfie vele. Aurora Ramazzotti vive la sua storia d’amore con Goffredo dal 2016 e i due sono decisamente inseparabili, tra vacanze e cene in famiglia.

Da ieri inoltre è iniziata ufficialmente la vacanza romantica di coppia nella splendida cornice di Mykonos dove il divertimento è assicurato. Vediamo però alcuni scatti che nelle ultime ore stanno facendo impazzire i social, da non crederci.

Aurora Ramazzotti alza la temperatura in spiaggia: fondoschiena disegnato al compasso. Perfetta!

Sono passati 26 anni da quella pubblicità che ha reso famosa Michelle Hunziker in Italia eppure quell’immagine dello spot Roberta è ancora negli annali e in molti se lo ricordano con grande piacere. La showgirl, allora poco più che diciasettenne, divenne testimonial del noto spot di lingerie ben prima di diventare una conduttrice di successo.

Spesso Michelle ha raccontato sui social come inaspettatamente riuscì a superare oltre 300 ragazze accorse per aggiudicarsi quella pubblicità e di come “fecero una legge per togliere i cartelloni pubblicitari dalle strade perché distraeva molti automobilisti”.

Insomma se sangue non mente allora anche Aurora ha gli stessi geni della madre e lo possiamo vedere nelle ultime Instagram stories pubblicate dal fidanzato Goffredo. La vediamo infatti di spalle seduta sul lettino mentre si spalma la crema e possiamo vedere le stesse forme del fondoschiena perfetto disegnato al cesello.

La giovane indossa un bikini nero molto succinto ed un capello di paglia, una visione davvero surreale che ha rimandato nella memoria proprio il famosi spot di Michelle. In molti avrebbero voluto essere il fidanzato alle sue spalle per ammirare dal vivo tale bellezza.