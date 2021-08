“Brave and Beautiful” anticipazioni 9 agosto: colpo di scena per Cesur

Comincia una nuova settimana per Brave and Beautiful, la serie tv turca più amata del momento. Tashin vuole mandare via Cesur ma qualcosa va decisamente storto

Brave and Beautiful è una delle serie tv più amate del momento. È arrivata su Canale Cinque solo qualche settimana fa, pronta a sostituire Mr Wrong che si è conclusa da poco. La serie con Can Yaman come protagonista è stata cancellata in Turchia, motivo per cui è finita così presto. Adesso sono Cesur e Suhan la coppia preferita dei telespettatori, anche se non stanno ancora insieme tutti non vedono l’ora che questo accada anche perché potrebbe avvenire molto presto.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Al momento Cesur si sta ritrovando costretto a giocare a carte scoperte: da quando il suo segreto è stato scoperto, da quelle parti c’è una vera e propria rivoluzione. Tashin odia profondamente Cesur e ce la sta mettendo tutta per liberarsi di lui, ma questa impresa sembra piuttosto ardua. Anche l’ultimo tentativo sembra non avere intenzione di andare in porto: infatti Tashin ha intenzione di fare Cesur fuori dall’azienda e di revocare i contratti con lui. A gran sorpresa, però, i suoi figli scelgono di schierarsi dalla parte di Cesur e questo rende le cose ancora più complicate di quelle che sono. Per questo motivo Tashin, deluso e amareggiato, decide di partire con l’unica persona di cui si fida al momento: ovviamente stiamo parlando di Adalet.

Per scoprire quello che accadrà non ci resta che attendere domani: alle ore 14 e 30, come ogni giorno, andrà in onda il primo episodio della settimana dell’amatissima serie tv turca.