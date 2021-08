“Gran C…complimenti Auri..”. La Ramazzotti e il video ipnotico da dietro: il Lato B è uno spettacolo, ma piovono critiche – VIDEO

Aurora Ramazzotti in vacanza con il suo fidanzato e con gli amici: gli scatti pubblicati sui social hanno fatto record di likes in pochissimi minuti

Aurora Ramazzotti è una dei personaggi più amati del mondo del web. Certo, la conosciamo tutti per essere la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ma nel corso degli anni è riuscita a guadagnarsi un pubblico tutto suo grazie al suo talento, alla sua ironia e a tutte le sue incredibili qualità. Sui social è seguita da due milioni di persone con cui ogni giorno condivide sprazzi di vita quotidiana, le sue uscite con gli amici o i viaggi, come in questo caso. Infatti al momento è nella splendida Mykonos.

Aurora Ramazzotti, che scatto meraviglioso al tramonto

Aurora ha trascorso dei giorni meravigliosi in Grecia insieme al suo fidanzato e ai suoi amici, e proprio poco fa ha pubblicato qualche scatto dei primi giorni passati a Mykonos con loro. Qualcuno però la critica aspramente,Da sottolineare il commento di una follower: “Comunque l’intelligenza di voi “influencer” lo si nota anche dai piccoli dettagli…. Tutta Europa sconsiglia la Grecia per pericolo covid e dove in alcuni luoghi sta tornando il lockdown e voi dove andate? A mykonos!!!! Potete girare tutto il mondo tanto c’è chi vi paga per farlo e voi scegliete la Grecia!!!!”

C’è chi però prontamente e giustamente difende la scelta della bella e brava Aurora: “ma saranno fatti suoi…o non avete mai fatto una cosa diversa rispetto a qualcosa detto prima”. Insomma pareri discordanti, come succede spesso nel web. Ma veniamo a questi meravigliosi scatti.

La prima foto la ritrae bellissima ed elegante, al tramonto e con un meraviglioso abito. Qualcuno le ha chiesto se è riuscita finalmente ad abbronzarsi come sembra dal primo scatto, ma lei ci ha tenuto a sottolineare che in verità è soltanto un filtro che ha applicato sulla foto, perché come al solito il sole l’ha evitata. Nel giro di davvero pochissimi minuti ha ricevuto tantissimi likes e commenti di apprezzamento da parte dei suoi numerosi followers che ogni giorno la seguono con costanza e con affetto.

Aurora si sta riposando prima della prossima stagione televisiva, di cui sarà protagonista con molte probabilità. Infatti pare che stia preparando un progetto davvero molto importante.