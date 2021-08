Elisa Isoardi non è solo bella ed intelligente ma anche coraggiosa. Grazie al suo gesto ha salvato tutti da un serio pericolo.

Bellissima, intelligente, intraprendete e coraggiosa. Elisa Isoardi ha moltissimi pregi e quasi nessun difetto, la bella presentatrice è sempre più attiva sui social e i follower di Instagram lievitano sempre di più.

Conduttrice, ex modella, ex concorrente di Miss Italia nel 2000 e una delle donne più apprezzate al mondo, Elisa fa davvero girare la testa a tutti. E’ stata per diverso tempo in prima pagina sui giornali di gossip per la cronaca rosa dal momento che è stata la fidanzata del leader della Lega Matteo Salvini.

Il The Sun, giornale inglese, l’ha elogiata in diverse occasioni per la sua avvenenza, la sua sensualità e femminilità.

Un incidente in barca che poteva costare caro a tutti

La dolce Elisa ha trascorso qualche giorno nella splendida Sardegna con un’amica, sono stati giorni di relax di risate, di spensieratezze e di buon cibo. Il tutto è stato documentato sui social ed i follower hanno molto gradito, soprattutto vedere la Isoardi in costume che non delude mai.

Durante un escursione in barca un incidente stava per creare seri disagi. Come sappiamo Elisa è un ex naufraga dello show “L’Isola dei Famosi”, l’abbiamo vista nuotare ed affrontare i pericoli con coraggio e determinazione ed anche in questo caso ha salvato tutti.

Una volta giunti a Golfo Aranci il parabordo si è staccato dall’imbarcazione ed ha preso il largo. Se Elisa non si fosse tuffata sarebbe andato perduto. Per fortuna la conduttrice si è tuffata e sprezzante del pericolo ha nuotato per recuperare l’oggetto prezioso.

Il gesto di Elisa ha permesso a tutti di continuare la giornata di mare senza altri intoppi.

Elisa è sempre più amata dal pubblico italiano, la sua simpatia, la sua bellezza, la sua intraprendenza fanno di lei una donna speciale. Non è mai banale ed è sempre pronta a mettersi in gioco.