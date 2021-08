L’ex velina si sta godendo l’estate oltreoceano dove ormai vive da diversi anni con la sua famiglia. Lo scatto è pazzesco!

Elisabetta Canalis è una delle ‘Veline’ più iconiche della storia del tg satirico di Canale 5. Insieme a Maddalena Corvaglia ha regalato stacchetti e ondate di sensualità per anni, sul bancone di ‘‘Striscia’‘.

Sono passati anni da quando ha lasciato le vesti da ballerina per indossare quelle di mamma e moglie nonostante non abbia mai perso il suo fisico perfetto, che tiene sempre in forma con gli allenamenti, e il suo lavoro da modella.

Tramite il suo profilo Instagram si mostra sempre più bella e sensuale negli scatti che ama condividere con i suoi followers. In questo, soprattutto, e non è da sola…

Elisabetta Canalis, di nuovo con ”la bionda”

