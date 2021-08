“La mia preferita”, Georgina Rodriguez outfit ricamato e trasparente, curve strabordanti in evidenza: dov’è il reggiseno? Solo vibrazioni – FOTO

Georgina Rodriguez abbonda di sensualità nell’ultimo scatto su Instagram. Solo vibrazioni e nell’altro…: straripante.

Per Lady Ronaldo è arrivato il momento di fare sul serio. Georgina Rodriguez approfitta della “componente” estate per dar sfogo totale alla sua energica bellezza.

Statura prepotente, formosa fino all'”osso”, la supermodella di origini argentine ha tutte le caratteristiche per far innamorare anche il cuore del più grande di tutti: Cristiano Ronaldo.

Il calciatore bianconero è tornato a Vinovo, per iniziare la preparazione pre-campionato, alle dipendenze di Max Allegri. Per lui e i suoi compagni si prospetta una stagione intensa di impegni tra coppe europee e torneo nazionale.

La coppia più glamour del momento, quella tra l’argentina e il portoghese è riuscita a catturare l’attenzione degli utenti in queste settimane. Tra uscite in barca e tuffi in acqua i due “piccioncini” sin son presi tutta la scena sui social netowrk, vincendo a mani basse la concorrenza

Leggi anche —>>> “Un capolavoro” Paola Di Benedetto: emozioni da brivido per la scollatura a cuore – FOTO

Georgina Rodriguez, straripante anche in solitaria: monumentale

PER VEDERE LA FOTO DI GEORGINA RODRIGUEZ, VAI SU SUCCESSIVO