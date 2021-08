Giulia De Lellis colpisce ancora, in barca si da alla pazza gioia ed i fan non stanno più nella pelle. Le foto infiammano il web.

Il fenomeno De Lellis è iniziato qualche anno fa quando l’abbiamo vista bella e splendente nel programma televisivo di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”. Da quel momento tutti sono impazziti per la sua dolcezza, la sua semplicità, la sua bellezza.

Giulia ha consacrato la sua notorietà con un libro, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, scritto con l’aiuto della scrittrice Stella Pulpo, dopo che il suo ex fidanzato, il modello Andrea Damante, la tradì.

Negli anni, e pensate che ne ha solo 25, ha partecipato a diversi programmi televisivi, a quello di Maria De Filippi si aggiunge anche “Grande Fratello Vip”, ne ha ideato uno tutto suo, debuttando quest’anno con “Love Island Italia”, il primo dating reality interattivo in onda tutti i giorni dal 7 giugno su discovery+. Giulia è anche il volto di numerosi marchi prestigiosi.

Dopo una travagliata storia d’amore con Andrea Damante, Irama ed Andrea Iannone, sembra finalmente che abbia trovato la serenità con Carlo Gusalli Beretta, erede della Fabbrica d’Armi Pietro Beretta.

Piacevoli effusioni in mare, Giulia e Carlo si abbandonano alla tenerezza

Tutti amano Giulia, la sua tenerezza, la sua semplicità, il suo sorriso, sono ispirazioni per moltissime ragazze. I suoi follower su Instagram in poco tempo sono arrivati a 5milioni e tutti, indistintamente dal sesso, sostengono la modella in ogni momento della giornata.

Le foto postate da Giulia hanno suscitato molto interesse, in barca con il suo Carlo si concede piacevoli effusioni, la modella bacia il suo rampollo al tramonto, in ginocchio si piega su di lui e mostra il suo fisico assolutamente perfetto.

Con le mani tiene il viso di Carlo che beato di quel momento se ne sta stravaccato come un uomo che non deve chiedere mai.

Il lato b di Giulia è in bella mostra e conferisce al panorama mozzafiato la cieliegina sulla torta.