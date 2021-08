L’ultima dichiarazione di Ignazio Moser riguarda ora il suo futuro quanto il suo presente: il risultato si trasformerà in un “incastro unico”.

Dopo aver sfoggiato con destrezza il suo drastico cambio di look, dalla celebre criniera a mò di leone, sfoggiata nel corso della sua recente permanenza al reality de “L’Isola dei Famosi”, all’odierno e rivoluzionario biondo platino, l’ex ciclista su strada, Ignazio Moser, ha dato prova degli ultimi aneddoti ed istanti vissuti in quel delle Baleari al fianco della sua anima gemella, la trentunenne modella argentina, Cecilia Rodriguez.

Quella che si sta affermando, stando al parere dei loro più affettuosi sostenitori, e con sempre più sicurezza come: “la coppia più bella del mondo“, è stata soggetta a una romantica rivelazione che sembrerebbe addirittura prendere in considerazione il loro futuro assieme.

Leggi anche —>>> “Un capolavoro” Paola Di Benedetto: emozioni da brivido per la scollatura a cuore – FOTO

Ignazio Moser, “un incastro unico”: il futuro che lo aspetta e la dichiarazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

Potrebbe interessarti anche —>>> Il Volo, la notizia che non ti aspetti: ora lo sanno tutti. Fan senza parole

“Last sunset in Ibiza”, aveva sottolineato così nelle sue storie Ignazio godendo in tutta la sua ammirazione il meraviglioso spettacolo verificatosi dinnanzi agli occhi della “deliziosa” coppia, recatasi in spiaggia al calar del sole nella serata di ieri. Per coronare i loro ultimi momenti vissuti a ridosso della mondana e sognante località spagnola, di certo il ventinovenne quello di ieri è stato “ultimo giorno nel mio posto preferito al mondo”, ma non solo.

Ma al di là dei contenuti pubblicati da Ignazio nelle sue storie su Instagram, nel suo ultimo post al fianco di Cecilia, l’ex naufrago esordirà confermando l’indubbia rilevanza in vacanza della sua partner, in tal modo: “con la mia persona preferita al mondo“. Entrambi hanno preferito trascorrere quest’ultima serata al “Blue Marlin Ibiza“. Un noto locale, dedito alla movida dell’isola, situato nei pressi della costa sud. D’altronde: mai come in questa occasione pare possa valere il detto, suggerito tra l’infinità dei commenti apportati al post di coppia tra Cecilia ed Ignazio dai loro fan: “il mare è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare“.

E loro sembrano l’esempio più vicino a dedicarsi all’ascolto dell’altro. A colpire, infine, la curiosità di alcune utenti sarà anche il vestito indossato dalla modella argentina. Si tratta di un abito bianco che potrebbe suggerire un ancor più roseo futuro in seguito al loro imminente ritorno nella penisola. I due, in ogni caso, appaiono come “un incastro perfetto“.