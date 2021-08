L’incidente del velivolo turistico risale allo scorso giovedì 5 agosto: il bollettino ha registrato tre morti e un ferito in gravi condizioni.

Tre morti e un ferito in gravissime condizioni: questo è il tragico bollettino dell’incidente del 5 agosto. La tragedia ad alta quota risale allo scorso giovedì, quando un piccolo aereo passeggeri si è schiantato su una strada che circonda la città di Saint-Colomban-des-Villards, vicino alla tratta provinciale 927, Savoia. La notizia trova conferma nei media locali, le cui fonti ufficiali precisano l’orario nel primo pomeriggio, intorno alle 14:22. L’impatto è stato localizzato a circa quattro chilometri a valle del passo di Glandon, nelle Alpi del Delfinato ad ovest del Col de la Croix-de-Fer. Le operazioni di soccorso hanno mobilitato un’ampia squadra di uomini: si contano 33 vigili del fuoco e 21 veicoli.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo i primi elementi riferiti nel comunicato stampa della prefettura locale, l’aeromobile da turismo “ha preso fuoco poco dopo l’incidente.” L’informazione collima con i dettagli relative alle dinamiche dell’incidente riferite da alcuni testimoni oculari intervistati da France Bleu: l’aereo si sarebbe schiantato contro degli abeti prima di esplodere in volo e schiantarsi, spaccandosi in due e disperdendo i relitti in mezzo alla strada.

Il bollettino delle vittime segna tre decessi e un ferito. Espulso dall’aereo al momento dello schianto, il quarto occupante è rimasto gravemente ustionato. Nessun dettaglio sulle altre tre vittime è stato ancora rilasciato. Le operazioni di evacuazione e soccorso hanno ricevuto il supporto dell’elicottero del CRS da Modane: le vittime sono state trasferite all’ospedale CHU de Lyon.

“Le circostanze dell’incidente sono sconosciute al momento e saranno riferite con certezza solo con i risultati dell’indagine giudiziaria.” – ha affermato la prefettura – “Un’inchiesta è stata aperta e consegnata all’ufficio investigativo sugli incidenti aerei. Gli investigatori attendono i rinforzi provenienti dalla sezione di ricerca di Roissy Charles de Gaulle.”

La provinciale 927 è stata isolata e transennata per favorire l’accelerazione dei ritmi dell’inchiesta. La tratta è stata riaperta venerdì pomeriggio.

