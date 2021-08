Kasia Smutniak, la verità sul tradimento nei confronti di Pietro Taricone: la confessione clamorosa dell’attrice

Kasia Smutniak e Pietro Taricone formarono una coppia solida ed affiatata per molti anni. I due, nel giorno in cui si conobbero sul set di un film, decisero che avrebbero vissuto l’uno al fianco dell’altra per tutta la vita. Un amore rafforzato dalla nascita di Sophie (2004), e che, nel 2010, si è interrotto a causa della morte dell’attore, deceduto a seguito di un incidente mentre effettuava paracadutismo. Ciò nonostante, non tutti sono a conoscenza della crisi che Kasia e Pietro attraversarono nel 2008, dovuta ad un presunto tradimento da parte di lei. La stessa Kasia, qualche anno fa, era ritornata sull’argomento non risparmiando i dettagli: la confessione clamorosa lasciò tutti a bocca aperta.

Kasia Smutniak, perché ha tradito Pietro Taricone? La confessione clamorosa

Nel 2008, dopo ben cinque anni d’amore ed una figlia, la Smutniak e Taricone vissero una profonda crisi sentimentale, dovuta all’incontro fra l’attrice e Raz Degan, avvenuto sul set del film “Barbarossa”. All’epoca, Kasia e il modello israeliano vennero paparazzati da Chi, nonostante i due risultassero impegnati rispettivamente con Taricone e con Paola Barale. Nel giro di pochi mesi, la crisi matrimoniale sembrava già superata: Kasia era tornata fra le braccia di Pietro, mentre Degan e la Barale si mostravano nuovamente affiatati e uniti.

La Smutniak, che più volte è stata invitata dai giornalisti a svelare qualcosa di più sul presunto tradimento, non si era mai sbottonata a tal proposito. Nel corso di una celebre intervista, queste erano state le sue dichiarazioni: “Su questa storia si è detto di tutto, ma io non voglio né smentire né parlare. Non ho bisogno di dare spiegazioni“. L’attrice, molto chiaramente, aveva ribadito di voler mantenere un certo riserbo sulla propria vita privata. “Ho tradito Taricone? E a voi cosa importa?“, aveva replicato la polacca ai giornalisti, mettendoli a tacere.

Sebbene le immagini che ritraevano la Smutniak e Degan fossero più che esplicite, l’attrice e Taricone avevano deciso di provare a ricucire il loro rapporto, riuscendo nell’intento. Il loro amore, pur messo a dura prova, ne era uscito più forte di prima.