“La più bella attrice italiana” Laura Chiatti, il lato B è al centro della FOTO

La bellissima attrice italiana stupisce tutti con un post sensazionale: si tratta di una foto al mare, in cui posa di spalle.

La splendida trentanovenne posta di nuovo: questa volta si tratta di una foto scattata in riva al mare, in cui Laura posa girata di spalle mentre indossa soltanto un bikini striminzito.

La foto è ovunque sul web e tantissime persone l’hanno ammirata ed apprezzata. Nonostante i fiumi di complimenti, però, l’immagine è stata anche altrettanto criticata, ad esempio nei commenti si legge: “Uno scheletro che cammina“, “Mamma mia che tristezza e che pochezza“, oppure “Speravo in un po’ più di spessore“.

La Chiatti, però, ci scherza sopra, scrivendo nella didascalia: “È sempre meglio passare ai posteriori che ai posteri“.

Siete pronti a vedere la foto dell’anno?

Laura Chiatti, fondoschiena disegnato col compasso: Giotto non avrebbe saputo farlo meglio! – FOTO

La meravigliosa modella italiana ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, uno scatto che ti cambia la giornata: il bikini rosa fucsia non nasconde le zone proibite e gli zoom si sono sprecati!

Al centro dell’immagine c’è il prorompente lato b, che ha mandato in tilt i fan: uno spettacolo!

La foto ha riscosso molto successo, ottenendo già più di 19.000 mi piace e quasi 270 commenti, tra i quali si leggono tantissimi complimenti alla sua bellezza e alla sua carriera, ad esempio: “Almeno una della televisione senza silicone, oltre che bravissima e vera attrice“; “Bella la mia Laura“; “Sei stupenda”, oppure “La più bella attrice italiana“.

Nonostante sia stata criticata per la scelta della foto di spalle e per la sua magra fisicità, il post è piaciuto molto agli utenti del web e, in poco più di due ore, è già andato virale.

Una cosa è certa: Laura Chiatti non passa mai inosservata!