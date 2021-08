“A gambe larghe”, Laura Cremaschi in posa da “crepacuore” manda in tilt i fan: tutto vero – FOTO

Laura Cremaschi ha pubblicato una foto su Instagram che fa innamorare tutti. Un posa accattivante per i fan: in “volo” col pensiero.

La web influencer e diva di “Avanti un Altro”, Laura Cremaschi ha “viaggiato” con la mente e il pensiero alla ricerca della notorietà.

Uno scatto atipico di questi tempi, che manda in tilt nonostante la compostezza. Un “buongiorno” così non lo si vedeva da un po’, dai tempi floridi del contenitore più seguito tra i quiz delle reti ammiraglie nazionali.

Il volto emergente di Canale 5 ha sorpreso ancora una volta, reduce dai continui successi in tv. Amante indiscussa della moda e dell’estetica in generale, la Cremaschi non tende quasi mai a trascurarsi da un punto di vista personale.

Un concentrato di entusiasmo tra i fan ha contribuito a rendere la sua figura tra le più appetibili e cliccate sul web. Vediamo nel dettaglio, l’ultima foto che non ha lasciato spazio all’immaginazione

Laura Cremaschi posa irrazionale in volo: che spettacolo

