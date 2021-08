“Love is in the Air” anticipazioni 9 agosto: Eda è incinta?

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani 9 luglio. Eda e Serkan tornano a lavorare insieme, ma qualcosa preoccupa Serkan…

Love is in the Air è una delle serie tv più seguite del mondo dei social. Cominciata lo scorso anno in Turchia, è arrivata qui in Italia all’inizio dell’estate e ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori anche del nostro Paese. Eda e Serkan sono diventati in pochissimo tempo una coppia amatissima e tutti non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi: i due infatti si sono già lasciati dopo gli ultimi eventi ma qualcosa potrebbe stravolgere tutto ancora una volta.

LEGGI ANCHE —-> Wanda Nara, si tira già tutto. La FOTO che ti fa impazzire: la visione più bella

Love is in the Air anticipazioni della prossima puntata

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a L o v e I s. I n T h e A I r (@ e d a s e r k a n I t a l I a )

Eda e Serkan sono tornati a lavorare insieme per un progetto, promettendosi l’un l’altro di essere professionali e di lasciare fuori i loro problemi amorosi e la loro relazione oramai giunta a termine da qualche giorno. Non hanno potuto proprio evitarlo, infatti il cliente che si è affidato alla loro azienda ha espressamente chiesto di loro e loro non hanno avuto molta scelta. Le cose sembrano andare discretamente bene, fino a che un malore non colpisce improvvisamente Eda, preoccupando Serkan che si ritrova la sua ex stare male così e senza alcun preavviso. La ragazza lamenta nausea e dolori addominali, e questo fa nascere una terribile sospetto in Serkan che potrebbe cambiare tutto: e se la sua ex fidanzata fosse incinta? Se aspettasse un bambino?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Aurora Ramazzotti, fondoschiena da urlo: uguale a mamma Michelle nella famosa pubblicità – FOTO

Per scoprirlo non ci resta fare altro che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani lunedì 9 agosto. Comincia così una nuova settimana per una delle serie più amate del momento.