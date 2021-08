Mara Venier ha stupito i suoi numerosissimi followers con uno scatto bellissimo: la conduttrice svela la sua grande voglia in questa domenica d’estate.

Mara Venier è indubbiamente una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Il volto storico della Rai ha da sempre conquistato il cuore dei telespettatori con la sua bellezza, la sua bravura e la sua incredibile simpatia. La 70enne sembra essere tornata in forma dopo il grande spavento di qualche mese fa.

La nativa di Venezia si sottopose ad un semplice intervento dal dentista di inserimento di un impianto ai denti. Il semplice intervento non è andato bene: Mara ha subito una completa paresi facciale, perdendo la sensibilità a bocca, naso e guance. Il dolore era fortissimo ma fortunatamente un chirurgo ha effettuato un delicato intervento chirurgico. Mara, in ogni modo, ha condiviso un post da urlo su Instagram: la splendida conduttrice ha svelato la sua grande voglia in questa caldissima domenica d’estate.

Mara Venier e lo scatto al tramonto: la sua grande voglia

Mara sta trascorrendo le sue vacanze in uno splendido hotel a Viareggio. La Venier ha condiviso una bellissima fotografia al tramonto: lo sfondo alle sue spalle è davvero eccezionale. Il post ha già inanellato più di 10mila cuoricini e numerosissimi commenti. Anche gli utenti del web nutrono un grande affetto verso la veneziana.

“Bel tramonto oggi ….. mi faccio un Mojito….voi?“, ha scritto nella didascalia. In questa tremenda e infuocata domenica di agosto, la classe 1950 ha deciso di rinfrescarsi con il famoso cocktail di origine cubana. Da segnalare la camicia indossata da Zia Mara: i colori luminosi e lo stile non sono di certo passati inosservati.

