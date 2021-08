Masterchef Italia, muore la grande cuoca amatissima dal pubblico da casa: il cordoglio.

MasterChef è senza ombra di dubbio uno dei programmi più amati dagli italiani. Nel talent show i concorrenti si sfidano in gare di cucina per realizzare il sogno di raggiungere la vittoria e il successo. La longevità della trasmissione è da brividi: sono state già messe in onda 10 edizioni.

A volte capita che i concorrenti conquistano le simpatie del pubblico e dei telespettatori. Anna prese parte all’ottava edizione dello show: la “nonna” era una donna estremamente simpatica e sorridente. L’ex infermiera aveva deciso di partecipare alla gara per rimettersi in gioco dopo la perdita del suo grande amore (Maciste, come amava chiamarlo). Dopo cinque anni dalla sua morte, l’ex concorrente si è ricongiunta con lui. I motivi del decesso non sono stati resi noti.

Masterchef Italia, morta la grande cuoca: il messaggio di cordoglio

Triste notizia per tutti gli appassionati di MasterChef. Una delle concorrenti più amate del noto programma di cucina si è spenta all’età di 74 anni. Anna aveva partecipato all’ottava edizione della trasmissione conquistando subito la simpatia dei telespettatori e di Antonino Cannavacciuolo. Il napoletano amava prendersi gioco di lei in virtù della sua parlantina. “Con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste”: questo il messaggio di cordoglio apparso sui profili ufficiali del programma targato Sky.

Il successo di ‘MasterChef Italia’ è indiscutibile: chi prende parte alla gara conquista subito le attenzioni dei telespettatori. Qualche settimana fa, il programma salutò un altro grande concorrente del passato. Paolo Armando, soprannominato ‘La tigre’, è scomparso tragicamente lasciando la moglie e le sue 3 figlie. Il cuoco aveva 49 anni.