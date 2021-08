Melissa Satta, sexy girl in vasca. Piena di schiuma è un belvedere – VIDEO

Che spettacolo Melissa Satta, la sexy modella regala forti emozioni ed in milioni cadono ai suoi piedi. E’ la regina del web. Magnifica.

Melissa Satta è uno spettacolo di donna, la sua sensualità, la sua presenza, la sua personalità, fanno di lei la regina del web. Unica e preziosa in ogni scatto, Melissa non ha rivali.

La nostra bellissima Melissa è nata a Boston (America) ed ha trascorso gran parte dell’adolescenza tra la Sardegna e gli Stati Uniti, dopo il diploma conseguito nel 2004 va a vivere a Milano, frequenta l’Università dello Iulm, iscrivendosi presso la facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo al corso di laurea di relazioni pubbliche.

Tra un esame e l’altro porta avanti la sua passione per la moda iniziata qualche anno prima e partecipa a numerosi concorsi di bellezza portando a casa ottimi risultati. Nel 2004 ha iniziato a sfilare per la Fashion Week di Milano, la sua bellezza è notevole e diventa il volto pubblicitario (ed anche il lato B) del marchio Cotonella.

Debutta in televisione nel 2005 con Teo Mammuccari alla conduzione del programma “Mio fratello è pakistano”, è il volto in uno spot pubblicitario della Tim e diventa testimonial del marchio Sweet Years. La fama senza più ritorno arriva tra il 2005/2006 quando diventa la velina mora del tg satirico “Striscia la Notizia”, programma di Antonio Ricci

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Enrica Bonaccorti racconta il grave incidente. Sono stati momenti di terrore

Melissa Satta in vasca fa scintille, i bollenti spiriti non si placano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Il gossip dell’estate”. Aka7even e il nuovo flirt che scatena le polemiche FOTO

Melissa Satta è molto seguita su Instagram dove vanta 4,4 milioni di follower, il suo profilo è sempre molto curato, nessuno scatto è casuale e tutto è davvero perfetto. La modella è testimonial per diversi marchi ed ha iniziato anche a lavorare come influencer, in moltissimi sono felici di scambiare quattro chiacchiere con lei.

Infatti Melissa ha in bel rapporto con i fan, quasi tutti i giorni comunica con loro per un fugace scambio di opinioni. Il video cha ha postato sul suo profilo ha mandato in estasi tantissimi maschietti.

Melissa sta preparando uno shooting fotografico, gli scatti avvengono in vasca la tra schiuma e la modella, perfetta in ogni posizione, rende omaggio a milioni di italiani regalando momenti di piacere. Il suo corpo a dir poco perfetto domina la scena e lascia spazio all’immaginazione. E’ magnifica.

In tantissimi la ringraziano per questo regalo davvero gradito.