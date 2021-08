Melita Toniolo, fuori tutto nelle parti centrali: la FOTO ti fa mancare il fiato

Nuovo post pazzesco quello condiviso ieri dalla showgirl che si trova a Riccione con un’amica, fa sognare con effetti speciali.

Il suo esordio al “Grande Fratello” nel 2007 che le ha permesso di farsi conoscere e apprezzare dai fan per il suo carattere divertente e solare. Melita Toniolo è stata poi la protagonista di bollenti calendari per “Lucignolo” fino al 2014 quando si è ritirata dalle scene per farvi ritorno poi cinque anni dopo come giurata in “All Togheter Now”.

La sua vita privata però oggi è molto diversa, soprattutto da quando è diventata mamma del piccolo Daniele nato nel 2017 dalla relazione con il suo compagno Andrea Viganò. Lei è attivissima sui social dove alterna foto insieme al figlio ad altre molto più seducenti, come possiamo vedere nell’ultimo post Instagram postate ieri.

LEGGI ANCHE —-> Wanda Nara, si tira già tutto. La FOTO che ti fa impazzire: la visione più bella

Melita Toniolo lascia tutti a bocca aperta: il paradiso in terra esiste

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Aurora Ramazzotti, fondoschiena da urlo: uguale a mamma Michelle nella famosa pubblicità – FOTO

Mentre il figlio Daniel è a casa con i nonni, Melita ne ha approfittato per stare qualche giorno in vacanza a Riccione con l’amica Lola Piazza che è diventata per l’occasione anche la sua fotografa ufficiale.

Non solo scatti pazzeschi in bikini in riva al mare dove la showgirl appare una sirenetta appena uscita dall’acqua, ma anche in centro alla città dove nel carosello di scatti postati ieri in tarda serata è una visione.

Accanto al porticciolo di barche ormeggiate per la sera, Melita sfodera il sorriso più bello coronato dalla folta chioma di capelli sciolti alla brezza marina. Indossa jeans bianchi, sandali camoscio che scoprono il dorso del piede e top con scollo all’americana molto corto tanto da mettere in mostra l’addome piatto e scolpito.

Mostra solo il pancino con l’orecchino all’ombelico eppure questo basta per mandare in estasi i suoi follower che nei commenti sono esplosi in elogi senza precedenti per la sua forma fisica perfetta: “Pazzesca!”, “Davvero !!!??😍wooo”, “Atomica ❤️❤️”, “Sei una favola!!”.