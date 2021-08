“C’è pericolo d’infarto”, Mercedesz, la posa e il bikini mandano al manicomio, come lei nessuna – FOTO

I followers sono rimasti di stucco di fronte all’ultimo post di Mercedesz: la posa e il bikini mandano al manicomio. Unica!

La favolosa Mercedesz si sta godendo un’estate da single tutt’altro che noiosa. Archiviata la storia d’amore con Lucas Peracchi, che si è interrotta a causa di incompatibilità caratteriali, ad oggi la figlia di Eva sembra davvero rinata, e non ha rinunciato ad un’entusiasmante vacanza in Sardegna in compagnia delle amiche. Come si evince dalle Instagram stories, l’influencer si divide tra gli allenamenti in palestra e i momenti di relax in spiaggia, dove i siparietti bollenti di certo non mancano. E’ di qualche minuto fa l’ultima compilation dell’incantevole modella, che ha mandato Instagram in tilt: il bikini bianco valorizza il fisico strabiliante e le forme toniche di Mercedesz. La visuale è da record.

