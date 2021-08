Messi al PSG, è fatta: arriva l’annuncio della famiglia reale

È praticamente fatta per Lionel Messi che ha lasciato solo pochi giorni fa il suo club storico, il Barcellona per approdare al PSG: manca solo l’ufficialità

Con un tweet Tamim bin Hamad Al Thani, fratello di Khalifah Bin Hamad Al-Thani, emiro del Qatar proprietario del PSG ha dato l’annuncio che le trattative sono concluse e a breve arriverà l’ufficialità. “Le negoziazioni sono terminate, l’annuncio più tardi“, sono state le parole ufficiali su Twitter.

Da quando qualche manciata di giorni fa la Pulce ha divorziato con il suo club storico, gli spagnoli del Barcellona, i rumors si sono fatti insistenti sulla sua prossima destinazione, diventata realtà.

Inoltre nelle scorse ore il campione argentino Di Maria ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Neymar, Verratti, Paredes e Messi. Scatto che già ha fatto sognare i tifosi parigini.

Nelle ultime ore si sono messi in contatto gli agenti dell’asso sudamericano e i vertici del club sotto la Torre Eiffel e hanno trovato un accordo: Lionel Messi percepirà 35 milioni di euro a stagione.

Quindi dopo Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum e Hakimi, il Paris Saint-Germain fa un altro acquisto che chiamare importante è riduttivo. Il campione ha lasciato Ibiza dove stava trascorrendo le vacanze per seguire di persona la vicenda con il Barcellona, che l’ha portato all’addio e la sua nuova squadra. Con questi pezzi da novanta la compagine francese proverà a vincere la Champions League dopo aver sfiorato l’impresa nel 2020.

Lionel Messi avrà di sicuro la maglia numero 10, che Neymar gli cederà volentieri. Nelle ultime ore ha parlato anche con Maurizio Pochettino, suo connazionale e allenatore del PSG.

